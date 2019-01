Sega hat Catherine Classic für PC nun offiziell angekündigt und gleich auf Steam veröffentlicht (Preis: 19,99 Euro). Die PC-Version basiert auf dem "Grundspiel" Catherine (PS3 und Xbox 360). Neben einem Story-Modus, einem Koop-Modus für zwei Spieler und einem Versus-Modus werden japanische Sprachausgabe, anpassbare Tastatur- und Maussteuerung, eine unbegrenzte Bildwiederholrate und 4K-Auflösung geboten. Unseren Test der PC-Fassung findet ihr hier Außerdem wird für kurze Zeit eine "Digital Deluxe Edition" mit Bonusinhalten (digitaler OST-Sampler, Bildschirmhintergründe für Desktop und Smartphones, Avatare) angeboten.Mit Catherine: Full Body befindet sich noch ein erweiterter Remaster von Catherine in Entwicklung. Full Body soll in Japan am 14. Februar 2019 für PS4 und PS Vita erscheinen. Eine Veröffentlichung im Westen ist ebenfalls für 2019 vorgesehen. Eine PC-Version von Catherine: Full Body wurde bisher nicht erwähnt.