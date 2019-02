Saints Row: The Third: "The Full Package" wird am 10. Mai für Switch erscheinen - 4Players.de

Are you ready to head back to the City of Steelport? Saints Row: The Third - The Full Package will launch on #NintendoSwitch 10 May 2019.#SaintsRow pic.twitter.com/MI0zgEpVoM — Deep Silver UK (@DeepSilverUK) 25. Februar 2019

Deep Silver UK hat bestätigt, dass Saints Row: The Third als "The Full Package" am 10. Mai 2019 auf Nintendo Switch erscheinen wird. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Die PC-Version von Saints Row: The Third - The Full Package umfasst das Hauptspiel, die drei Missionspakete Genkibowl VII, Gangstas in Space und The Trouble with Clones sowie viele weitere Pakete mit Waffen und Outfits. Saints Row: The Third (bzw. Saints Row 3) erschien am 15. November 2011 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Full Package-Trailer