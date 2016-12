War Thunder: Hat mit Version 1.65, Way of the Samurai, die Betaphase verlassen - Entwickler arbeiten an weiteren Inhalten - 4Players.de

Mit dem Update auf Version 1.65, das den Namen Way of the Samurai trägt, hat War Thunder die Betaphase verlassen und gilt damit als fertiges Spiel, wie Gaijin Entertainment mitgeteilt hat. "Da alle momentan im Spiel dargestellten Nationen nun über eigene Forschungsbäume für Fahr- und Flugzeuge verfügen und sich die Schiffe bereits im Pre-Betatest befinden, können die Spieler von War Thunder nun wahrhaftig auf Schlachtfelder an Land, zur See und in der Luft ziehen", so der Entwickler.Way of the Samurai ergänzt die taktisch geprägte Action dabei um gepanzerte Fahrzeuge der Kaiserlich Japanischen Armee: Sowohl historische als auch moderne Vehikel befinden sich unter den leichten und mittelschweren Panzern sowie Selbstfahrlafetten und Flugabwehrfahrzeugen. Auch animierte Cockpits und zwei neue Einsatzgebiete fügt das Update hinzu.Gaijin will mit dem Verlassen der vor vier Jahren gestarteten Betaphase aber nicht nur Materialpflege betreiben, sondern weiterhin neue Inhalte entwickeln. So soll im nächsten Jahr ein Modus hinzukommen, der es Spielern im Rahmen großer Einsätze erlaubt, an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Außerdem sollen die Seestreitkräfte aller Nationen vervollständigt werden - weitere Inhalte sind ebenfalls geplant.War Thunder ist ein grundsätzlich kostenlos spielbarer Free-to-play-Titel ähnlich Armored Warfare oder World of Warships - mit dem Unterschied, dass in einigen Spielvarianten Boden- Luft- und Marineeinheiten gleichzeitig am Gefecht teilnehmen, wobei Letztere dem Spiel derzeit erst hinzugefügt werden. Das Spiel ist für PC und PlayStation 4 erhältlich.Letztes aktuelles Video: Way of the Samurai