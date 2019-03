Dragon's Dogma: Netflix kündigt Serie zum Spiel an - 4Players.de

Netflix hat eine Animé-Serie zu Dragon's Dogma angekündigt , die auf dem Action-Rollenspiel von Capcom aus dem Jahr 2013 basiert. Dazu ist der Streaming-Anbieter eine Partnerschaft mit Sublimation eingegangen."Netflix zielt darauf ab, die überwältigende und attraktive Anlaufstelle für Animé-Fans, Schöpfer und Produktionsstudios zu werden", so John Derderian, Director of Content bei Netflix Japan. "Wir erschaffen eine Umgebung, in der Produktionshäuser ihre besten Arbeiten abliefern können und ihre Sendungen bei einem Service anbieten, auf dem wir Animé-Fans aus mehr als 190 Ländern mit den Inhalten verbinden können, die sie lieben."Auch bei Sublimation ist man von der Zusammenarbeit angetan."Das Team von Sublimation hat lange davon geträumt, an einem eigenen Titel zu arbeiten", so Atsushi Koishikawa, der Representative Director des Studios. "Wir haben oft mit Partnerstudios zusammengearbeitet, um an Teilen von CGI-Sequenzen bei vorgegebenen Titeln mitzuwirken. Wir fühlen uns glücklich, im Rahmen dieses Produktions-Deals mit Netflix zusammenzuarbeiten. Wir sind schon gespannt darauf, unsere einzigartigen Animation mit Cel Shading mit handgezeichneten Texturen zu Animé-Fans rund um den Globus zu bringen."Inhaltlich soll sich die Serie um einen Mann drehen, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, um einen Drachen zu töten, der sein Herz gestohlen hat. Dabei wird er nicht nur als ein "Arisen" wiedergeboren, sondern wird auch mit Dämonen konfrontiert, die die sieben Todsünden der Menschen repräsentieren.Letztes aktuelles Video: Dark Arisen DLC-Teaser