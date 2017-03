Arma 3: Nähere Infos zu den fünf geplanten Download-Erweiterungen - 4Players.de

Silesia hat geschrieben: ? Heute 14:26 16-jährigen Bestehen der Arma-Reihe? Hä?

Operation Flashpoint erschien 2001, Arma 2006. Was denn nun? xD 16-jährigen Bestehen der Arma-Reihe? Hä?Operation Flashpoint erschien 2001, Arma 2006. Was denn nun? xD

Hmmm, auf der offiziellen Seite heißt es im Wortlaut "To celebrate the 16th anniversary of the Arma series"... Operation Flashpoint: Cold War Crisis wurde 2011 in Arma: Cold War Assault umbenannt. Sagt Wikipedia