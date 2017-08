Arma 3: Downloaderweiterung "Laws of War" führt Hilfsorganisation IDAP ein - 4Players.de

Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War Laws of War

Bohemia Interactive hat mit Laws of War einen weiteren Downloadinhalt (DLC) für Arma 3 angekündigt, der Anfang September erscheinen soll. Die Erweiterung führt mit dem IDAP eine Organisation ein, die humanitäre Hilfe leistet - der nachfolgende Trailer beschreibt die Regeln, die für Soldaten gelten, wenn sie im Einsatz auf deren Mitglieder oder auf Zivilisten treffen.Der DLC enthält neben Ergänzungen des offenen Spiels eine Kampagne, für die man die Rolle des IDAP-Sprengstoffspezialisten Nathan MacDade annimmt, der nach Ende des Kriegs Minen entschärfen soll. Dabei erfährt man aus verschiedene Perspektiven, was in der Stadt Oreokastro geschehen ist. Außerhalb der Kampagne wird es zudem Herausforderungen geben, die man am Steuer eines neuen Transporters sowie einer neuen Drohne im Wettlauf gegen die Zeit bestehen muss.Neben dem Van und der Drohne ergänzt Bohemia die Militärsimulation um einen kontroversen Minenwerfer sowie Ausrüstung, mit denen die Einheiten des IDAP ihren Aufgaben nachgehen, darunter Mittel zur medizinischen Versorgung, Sicherheitswesten, Zelte, Helme und Sicherheitsbrillen.Gleichzeitig mit dem DLC soll außerdem ein Update für Arma 3 erscheinen, das u.a. den Vorgang des Sprengstoffentschärfens verbessert und das Gestalten und Abwerfen von Wurfzetteln ermöglicht, die andere Spielern auflesen können.Weitere Informationen sowie einen Link zum Vorbestellen von Laws of War bieten die Entwickler auf der offiziellen Webseite an.Letztes aktuelles Video: Laws of War