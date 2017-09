Arma 3: Laws of War (DLC) und ein großes Plattform-Update - 4Players.de

International Development & Aid Project (IDAP) - Diese neue Fraktion (kurz: IDAP) ist eine Nichtregierungsorganisation, die auf die kurzfristige Bereitstellung humanitärer Hilfe spezialisiert ist. Diese Fraktion beinhaltet spezielle IDAP-Kleidung und Ausrüstungsgegenstände, einschließlich Outfits für spezialisierte Rollen, wie z. B. Bombenentschärfer, sowie eine Reihe anderer Werkzeuge, Versorgungsgüter und Gegenstände.

Mini-Kampagne 'Remnants of War' - Schlüpfe in die Rolle eines Sprengstoffexperten des IDAP namens Nathan MacDade, der nach dem Ende der Kriegshandlungen in Altis und Stratis mit der Identifizierung und Entschärfung von Minen beauftragt wird. Während du von einer Enthüllungsjournalistin interviewt wirst, entdeckst du nach und nach, was in der Stadt Oreokastro vorgefallen ist. Dabei spielst du die Ereignisse aus der Perspektive aller beteiligten Fraktionen in Form von Erinnerungsfragmenten nach, die sich über verschiedene Zeiträume erstrecken.

Transporter - IDAP nutzt einen neuen Transporter, der in mehr als 20 verschiedenen Ausführungen zur Verfügung steht. Jede Variante ist auf ein bestimmtes Einsatzgebiet zugeschnitten, wie z. B. Frachtlogistik oder Personentransport. Es gibt auch eine Krankenwagen-Variante.

Versorgungs- und Minenräumungsdrohne - IDAP steht eine neue Versorgungsdrohne zur Verfügung, mit deren Hilfe Lieferungen und Versorgungsgüter schnell an den gewünschten Ort transportiert werden können. Eine spezielle Variante dieser Drohne wird bei IDAPs Minenräumungen eingesetzt.

APERS Minenwerfer - Der APERS Minenwerfer ist ein effektives, aber dennoch umstrittenes Waffensystem zur Abriegelung von Gebieten. Es wird üblicherweise nur in aussichtslosen Situationen eingesetzt und kann auch lange nach einer Auseinandersetzung noch verheerende Schäden verursachen.

Westen, Taschen, Kopfbedeckungen und Gesichtsbekleidung - Es gibt neue Ausrüstungsgegenstände, die dir bei der Ausführung deiner Aufträge behilflich sind: Sicherheitswesten, Botentaschen, Schutz- und Pressehelme, Ohrenschützer, Schutzbrillen und vieles mehr.

Zusätzliche Inhalte - Der Laws of War DLC fügt dem Spiel eine Reihe sonstiger Inhalte hinzu, wie z. B. Zeitrennen für den neuen Transporter und die Drohne, ein Notarzt-Outfit und eine Trainingsmine.

Clusterangriffe und Kampfmittelrückstände - Verbesserte Clusterangriffe stellen eine unheimlich zerstörerische Form der Kriegsführung dar, während die neue Simulation der Kampfmittelrückstände dafür sorgt, dass die dabei abgeworfenen Sprengkörper möglicherweise nicht immer beim Aufprall detonieren.

Minen - Zahlreiche Verbesserungen machen das Aufspüren und Räumen von Minen (und anderen Sprengkörpern) ab jetzt zu einem manuellen Prozess, bei dem der Fokus auf dem Minendetektor liegt.

Flugblätter - Du kannst jetzt mithilfe der neuen Versorgungsdrohne Flugblätter abwerfen, die dann von den Menschen aufgehoben und gelesen werden können. Du kannst sie sogar mit deinen eigenen Designs für deine selbst kreierten Szenarios versehen.

Kriegsrecht - Neue Einträge im Feldhandbuch thematisieren das Kriegsrecht, welches ab jetzt durch kleine Anpassungen auch in der Arma 3 Sandbox besser repräsentiert wird.

Präsentationen: IDAP und Kriegsrecht - Zwei neue, individuelle Szenarios stellen die neue Fraktion und das zentrale Thema des DLC vor. In Präsentation: IDAP besucht man IDAPs Tag der offenen Tür auf Altis. In Präsentation: Laws of War nimmst du stattdessen an einem IDAP-Trainingskurs teil.

Zusätzliche IDAP-Inhalte - Für seine Einsätze stehen IDAP Notfallgüter und medizinische Hilfsgüter zur Verfügung, wie z. B. Pappkartons, Essenssäcke, Pakete mit Wasserflaschen, Decken, Tragen, IV-Beutel, Leichensäcke und vieles mehr.

Clusterbomben - Setze drei neue fraktionsspezifische Arten von Streumunition aus der Luft ein und entsorge die daraus resultierenden Kampfmittelrückstände.

Dekorative Objekte - Zusätzlich zu den IDAP-spezifischen Requisiten sind einige neue Deko-Gegenstände verfügbar: Schutzzelte, separate Bodenplanen, neue Möbelstücke, ein Klimagerät und Plastiknetz-Zäune.

Offizieller Soundtrack - Hör dir eigens für diesen DLC komponierte Musikstücke an.

Steam-Errungenschaften - Schalte eine Reihe zusätzlicher Steam-Errungenschaften für die neuen Inhalte frei.

Bohemia Interactive hat die Download-Erweiterung Laws of War und zugleich ein Plattform-Update für Arma 3 veröffentlicht. Laws of War (DLC; Preis: 9,99 Euro). Die Hälfte von Bohemias Netto-Einnahmen, die im Jahr 2017 aus direkten Verkäufen von Laws of War (Bundles ausgenommen) generiert werden, sollen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) gespendet werden. Der Laws of War DLC wird von einem großen Plattform-Update begleitet, das für alle Besitzer von Arma 3 kostenlos ist.