Arma 3: Download-Paket Tanks führt drei gepanzerte Fahrzeuge und eine weitere Kampagne ein - 4Players.de

Bohemia Interactive hat mit Tanks ein Download-Paket (DLC) veröffentlicht, das Arma 3 um drei gepanzerte Fahrzeuge in verschiedenen Varianten sowie die kurze Kampagne Altis Requiem und ein auf die neuen Inhalte zurechtgeschnittenes Szenario erweitert. Das gab das Studio in einer Pressemitteilung bekannt. Das nachfolgende Video stellt die Panzer in Bild und Ton vor.Bei den hinzugefügten Vehikeln handelt es sich um den T-140 Angara, den AWC Nyx und den Rhino MGS. Gleichzeitig sind ab sofort außerdem für alle Spieler Neuerungen verfügbar, die u.a. die Bedienung gepanzerter Fahrzeuge verbessern sowie einen neuen Mehrspieler-Modus, Zeitrennen und verschiedene Waffen zur Panzerabwehr umfassen. Weitere Änderungen führt Bohemia auf der offiziellen Webseite auf.Letztes aktuelles Video: Download-Paket Panzer