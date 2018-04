Arma 3: Am Wochenende kostenlos spielbar - 4Players.de

Die Militärsimulation Arma 3 ist schon jetzt und über das Wochenende kostenlos auf Steam spielbar, wie Bohemia Interactive mitgeteilt hat. Zusätzlich werden dort sowohl das Spiel als auch fast alle Download-Inhalte zu einem gesenkten Preis angeboten. Bohemia schlägt für die kommenden Tage folgenden Schlachtplan vor:Clear your schedule for the weekend + stock up on food and drinks + (semi-)optional: give flowers to your significant other- Install Arma 3 (and tell your friends to do the same)- Join a multiplayer server and have no idea what you're doing- Become familiar with Arma 3 by playing the "Bootcamp Prologue" singleplayer campaign- Check out the Virtual Arsenal/Garage and play around in the Scenario Editor- Get the game at 66% off (and consider joining/starting an Arma 3 Unit[units.arma3.com] for the ultimate experience)- Spread the word and invite your friends (via social media, pigeon messenger, town crier)- Join a multiplayer server, and go (tactical) Rambo on all the newcomers- Light up a victory cigar- Take a few rookies under your wing (share your Arma knowledge, recruit them to your community group, etc.)- Eat, brush teeth, sleep - then repeat steps 1-5- ERROR- This option is currently not available- Performing systems check...- "Free Weekend" detected- Please install Arma 3 to continueJokes aside, we wish you and your friends a wonderful (free) weekend. Have fun playing the game!"Letztes aktuelles Video: Gratis-Wochenende Ende April