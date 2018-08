Arma 3: Encore-Update bringt neue kostenlose Inhalte für das Hauptspiel - 4Players.de

Bohemia Interactive hat vor kurzem das so genannten Encore-Update online gestellt, welches Arma 3 auf Version 1.84 aktualisiert. Dieses fügt dem Hauptspiel den Zerstörer USS Liberty, Raketen- bzw. Raketenabwehrsysteme sowie weitere Inhalte hinzu. Eine Übersicht bieten die Entwickler in den offiziellen Patch-Notes an.

Entwickelt wurde das Update von Bravo Zero One Studios, das schon entscheidend an dem Downloadinhalt Jets beteiligt war. Ein Jahr nach Veröffentlichung des DLC feiert das Team damit dessen Jahrestag.

Letztes aktuelles Video: Encore-Update