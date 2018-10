Arma 3: Nachfolger laut Bohemia noch nicht in Arbeit, Arma 3 soll aber nicht der letzte Serienteil werden - 4Players.de

Arma 4 befindet sich momentan nicht in Entwicklung - zumindest laut Bohemia Interactives Korneel van 't Land. Der Marken- und PR-Manager widerspricht auf PCGamer.com dem Gerücht des slowakischen Magazins " CentrumHer ", das vom letztwöchigen Event "Arma 3 Creator Bootcamp" berichtet habe und offenbar auf Twitter verkündete: "Unser Redakteur ist heute bei Bohemia Interactive. ich kann jetzt sagen, dass Arma 4 offiziell bestätigt wurde".

Der Tweet sei schnell wieder gelöscht worden, jedoch nicht, bevor Reddit-Nutzer bereits die Twitter-Nachricht aufgegriffen hatten. Es sei noch zu früh, um sagen zu können, wann und in welcher Form die Arma-Serie weitergeführt wird. In den kommenden Jahren solle man vorerst keine Ankündigung erwarten, weil sich das Team in diesem Zeitraum u.a. um die weitere Unterstützung von Teil 3 kümmere.Ein Ziel für die Zukunft sei es, alle Spiele mit der hauseigenen Enfusion-Engine laufen zu lassen. Man wolle die Serie gerne fortführen, habe aber noch keine konkreten Pläne. Beim "Arma 3 Creator Bootcamp" handelte es sich um eine Schulung für potenzielle DLC-Partner, zu der auch einige regionale Journalisten eingeladen waren.