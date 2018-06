TeamSpeak: Fokus auf Gaming; Version 5.0 für Ende 2018 geplant - 4Players.de

Der VoiP-Anbieter TeamSpeak versucht mit einem neuem Design und der Veröffentlichung des neuen Clients "TeamSpeak 5" (Ende des Jahres) auf die wachsende Konkurrenz wie Discord oder Ventrilo im Bereich der Sprach-Softwarelösungen im Internet zu reagieren.Der Hersteller schreibt: "Hauptelement ist das neue Logo. Es zeigt deutlich, dass Gaming im Fokus der Software steht. Ziel von TeamSpeak ist es, weltweit für eine Voice-over-IP-Lösung zu sorgen, die ultraschnelle Übertragung und kristallklaren Sound bietet. Gelegenheitsspielern und Esportlern soll die Möglichkeit geboten werden, jederzeit während des Spielens sich fehlerfrei austauschen zu können. Der neue Slogan 'Your Team. Your Rules' bezieht sich ebenfalls auf die Konfigurationsvielfalt, die TeamSpeak als Sprachsoftware für den Anwender bietet. TeamSpeak ist nicht einfach nur ein VoiP-Anbieter: TeamSpeak ist von Gamern für Gamer. Als weitere Neuerung hat TeamSpeak seine Homepage überarbeitet. Ab sofort dient eine 3D-Raum-Navigation, um alles über TeamSpeak und seine Features herauszufinden. Zudem startet ein eigener Shop mit sogenannten TeamDeals. Hier haben Fans die Möglichkeit, zeitlich exklusives und limtiertes Merchandise ihrer favorisierten Sprachsoftware zu erwerben. Weitere Details zu den TeamDeals folgen in Kürze."Ian Bamford, CEO von TeamSpeak USA, Inc., sagt zum neuen Design: "Wir starten ein neues Kapitel mit TeamSpeak, welches durch das neue Design und eine überarbeitete Homepage eröffnet wird. Wenn ich sehe, dass wir aktuell an limitierten Merchandise arbeiten, einer großen Vielzahl von neuen Funktionen, inklusive einer Twitch-Integration und vor allem dem neuen TS5 - Client, freue ich mich sehr auf dieses Geschäftsjahr und blicke freudig in die Zukunft. Unser Ziel ist es, unser TeamSpeakCommunity das zu bieten, was sie verdient hat und unseren Service weiter auf Weltklasse-Niveau anzubieten."Das Unternehmen hebt hervor: "Die TeamSpeak App ist weiterhin zu 100% Spam-frei und legt besonderen Wert auf den Datenschutz seiner User. Wie gewohnt gibt TeamSpeak keine Daten an Dritte heraus, jeder Nutzer erhält komplette Kontrolle über seinen digitalen Fußabdruck. Dieses Versprechen wissen auch Business-Kunden zu schätzen: Gamer erhalten die selben Sicherheitsstandards wie die NASA und verschiedene Militäreinheiten, die TeamSpeak zur zentralen Kommunikation in ihren Unternehmen nutzen. Zusätzlich startet TeamSpeak Systems mit TeamSpeak TV ein eigenes Livestreaming-Format, welches mehrmals die Woche aus dem neu eingerichteten Studio in München verschiedene Inhalte auf Deutsch und Englisch produziert. In Zusammenarbeit mit All Your Base, einem Münchner Produktionsstudio, starteten bereits die TeamSpeak Esports Masters, ein mit 3000 Euro dotiertes Rocket-League-Turnier. Ab sofort folgen weitere Sendungen mit den Themenschwerpunkten Videospiele, Cosplay und Entertainment. Alle Formate werden weiterhin von All Your Base entwickelt und ausgestrahlt."Hinweis: Bei 4Players bzw. 4Netplayers werden ebenfalls Teamspeak-3-Server angeboten.