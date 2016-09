Wii U: Gerücht über das Produktionsende: Letzte Chance für Einzelhändler, die Konsole noch zu bestellen - 4Players.de

Wenn man dem britischen Händler GameSeek Glauben schenken darf, dann sollen die britischen Einzelhändler bis Ende September ihre letzten Bestellungen bezüglich weiterer Wii-U-Konsolen aufgeben können. Danach will Nintendo of Europa keine weiteren Bestellungen mehr für die Konsole entgegennehmen. GameSeek deutet diese Ankündigung als letzte Auslieferungswelle für die Wii U. Auch bei Nintendo of Europe (in Frankfurt) soll vor wenigen Tagen ein Treffen mit Vertretern aus dem Einzelhandel stattgefunden haben - ohne Hinweise auf die Inhalte. Kommentiert hat Nintendo diese Gerüchte bisher nicht.Die Wii U ist im November/Dezember 2012 veröffentlicht worden und hat sich ca. 13,02 Mio. Mal verkauft. Das erfolgreichste Spiel war Mario Kart 8 mit knapp 7,7 Mio. Verkäufen. Für Wii U werden noch Paper Mario: Color Splash (07.10.2016) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Anfang 2017) erscheinen. Der Zelda-Titel wird ebenfalls für die nächste Konsole "NX" zur Verfügung stehen. Wann Nintendo die kommende Konsole offiziell vorstellen wird, steht noch in den Sternen.Letztes aktuelles Video: Spiele - gestern heute morgen