Wii U: Nintendo: Baldiger Produktionsstopp der Konsole in Japan - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. November 2016, 19:10 Uhr:













Aktualisierung vom 02. November 2016, 17:41 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 01. November 2016, 17:41 Uhr:

Nun also doch? Nintendo hat (laut Kotaku ) auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Produktion der Wii U in Japan "ziemlich bald" einstellen wird. "Production is coming to an end soon (in Japan)", heißt es im Originalwortlaut. Einen exakten Termin nannte Nintendo aber nicht. Welche Auswirkungen der baldige Produktionsstopp haben wird, ist unklar.Ein Sprecher von Nintendo hat den Bericht über die Einstellung der Wii-U-Produktion gegenüber dem japanischen Magazin IT Media via Kotaku dementiert. Das Gerücht von Eurogamer würde nicht der Wahrheit entsprechen, heißt es in einem Statement. Obgleich Nintendo Switch im März 2017 erscheinen wird, soll die Produktion der aktuellen Konsole fortgesetzt werden, schließlich würden noch Spiele erscheinen, z. B. The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo wird die Produktion der Wii U am kommenden Freitag (4. November 2016) einstellen, dies sollen mehrere Insider-Quellen gegenüber Eurogamer bestätigt haben. Bis zu einer bestimmten Deadline konnten Händler noch weitere Konsolen bzw. Bundles bestellen, aber allem Anschein nach wurden nicht mehr viele Exemplare geordert. Nintendo hat den Bericht bisher nicht kommentiert.Bis Ende September 2016 hat sich die Wii U mehr als 13,36 Millionen Mal verkauft (GameCube: 21 Mio.; N64: 32 Mio.; Wii: 101 Mio.). Das Unternehmen geht davon aus, dass bis Ende März 2017 noch 240.000 weitere Wii-U-Exemplare über die Ladentische gehen werden. Im März 2017 soll dann die nächste Konsole ( Nintendo Switch ) an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Spiele - gestern heute morgen