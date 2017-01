Wii U: The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist das letzte Wii-U-Spiel von Nintendo - 4Players.de

Twycross448 hat geschrieben:

schließlich sei Switch "eine Heim-Konsole zum Mitnehmen"

Reggie, ich weiß, das dich das jetzt schocken wird, aber... die WiiU kann man auch woanders hin mitnehmen. 8OUnd ob ich jetzt mit einem Rucksack unterwegs bin, in dem eine Switch + Zubehör (Dock, eine Powerbank, ein Smartphone, 1-2 Pro Controller, ein paar Spiele etc) steckt oder eine WiiU + Zubehör.. ganz ehrlich, wo ist der Unterschied? Den Rucksack hab ich so oder so auf dem Buckel. Und vom Gewicht her sollte es jetzt auch nicht sooooo der Unterschied sein.Ich bleib bei meiner Meinung. Für eine "Heimkonsole" ist die Switch zu schwach, und als "Handheld" zu teuer.