Skullgirls: Erscheint im Frühling für Switch und Xbox One - 4Players.de

Skybound Games hat angekündigt, dass Skullgirls 2nd Encore diesen Frühling digital für Nintendo Switch und Xbox One erscheinen wird. Die Switch-Fassung wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Die Umsetzung für Xbox One ist Neuland. Die PS4-Version ist bereits seit 2015 erhältlich. 2nd Encore ist die "ultimative Edition" von Skullgirls und enthält alle DLC-Charaktere, vertonte Story-Modi und neue Herausforderungen, Trials sowie Survival-Modi.Auf Skybound.com kann außerdem eine limitierte Switch Edition vorbestellt werden (für 55 Euro). Die "Skullgirls 2nd Encore Limited Edition Nintendo Switch Box" umfasst das Spiel mit allen bisherigen DLCs, einen Skullgirls-Skin für den Switch-Joycon-Controller und den Soundtrack auf von Michiru Yamane auf einer 12"-Schallplatte.Unseren Test von Skullgirls auf PC (ohne 2nd Encore) findet ihr hier : Obwohl wir zunächst eine oberflächliche Fleischbeschau im Stil von Dead or Alive befürchtet hatten, steckte unter der Comic-Fassade mit ihren durchaus aufreizenden Prügel-Damen ein komplexes Kampfsystem, das sich vor allem an Profis gerichtet hat. Jetzt bittet man auch auf dem PC zum Schlagabtausch...