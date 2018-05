Far Cry 3: Classic Edition veröffentlicht - zunächst nur für Besitzer eines Season Pass in Far Cry 5 - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Trailer zur Classic Edition



Wer einen Season Pass für Far Cry 5 auf PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, kann die Classic Edition von Far Cry 3 jetzt schon spielen, wie Ubisoft bekannt gegeben hat. Laut der Pressemitteilung handelt es sich dabei um eine Early-Access-Version. Am 26. Juni soll Far Cry 3 Classic Edition dann auch separat für die Konsolen erhältlich sein. Von einer PC-Fassung ist nicht die Rede. PC-Spieler mit Season Pass für Far Cry 5 erhalten allerdings das normale Far Cry 3 für Windows.