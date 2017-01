Lego City Undercover: Erster Trailer zur Umsetzung für PC, PS4, Switch und Xbox One; Gerücht: Koop-Modus für zwei Spieler - 4Players.de

Warner Bros. hat den ersten Trailer zu LEGO City Undercover für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht . Der Open-World-Titel im LEGO-Universum soll im Frühjahr 2017 erscheinen. Die Stadt soll mehr als 20 Stadtteile bieten. Von mehr als 100 Fahrzeugen und 300 (freischaltbaren) spielbaren Charakteren ist die Rede. In der Produktbeschreibung bei Best Buy wird zudem ein kooperativer Zwei-Spieler-Modus erwähnt. Letzteren hat der Publisher aber noch nicht bestätigt.Letztes aktuelles Video: Trailer