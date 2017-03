Lego City Undercover: Modul-Fassung soll 13 Gigabyte für Download-Daten beanspruchen; Warner Bros. klärt auf: "Man muss nichts downloaden, um es komplett spielen zu können" - 4Players.de

Spiritflare82 schrieb am 29.03.2017 um 13:22 Uhr

Andere Möglichkeit: WB nimmt eine 32GB Karte, macht das Spiel teurer, alle rufen wieder: buuuuh! dann kaufts keiner und WB sagt: wurde schlecht verkauft, kein Support mehr für Switch

ganz ehrlich? kommt mir so vor als wenn da alle dachten die Games gibts komplett auf einer kleinen Karte?

In einem Zeitalter in dem das nichtmal Blu rays schaffen, dank Patches und co?

Hahaha...

Switch ist genauso wie die Wii U eine Konsole in erster Linie für Nintendo Spiele, ein paar Indies und das wars...Third Parties können ja anscheinend machen was sie wollen, am Ende wird sich beschwert, also springen alle ab

bei Skyrim/Fifa erwarte ich absolut das gleiche Szenario