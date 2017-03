Lego City Undercover: Modul-Fassung soll 13 Gigabyte für Download-Daten beanspruchen; ist laut Warner auch ohne Download spielbar - 4Players.de

muecke-the-lietz hat geschrieben: ? vor 22 Minuten

Wenn Konsolen bestimmte Schwachpunkte haben, muss man diese auch nennen, sonst tut sich da nichts. Siehe XBox One. Wenn die Leute da so hörig wären, wie viele Nintendo Fanboys, würdest du heute wahrscheinlich stündliche Leihgebühren für Retail Spiele bezahlen, bei deren Nichtzahlung sich deine Konsole von selber in Luft jagen würde.@ChibiSame here. Das Ding hat Schwachpunkte. Wie jedes andere fucking Gerät der Welt am Anfang auch. Das geht bei den noch nicht ganz ausgereiften Joycons los, geht weiter über das nicht entspiegelte Display, über einige fehlende Online Features wie fehlende Streaming Dienst, über die wackelige Docking Station und hört beim internen Speicher auf. Und dass kein Pro Controller werksmäßig dabei liegt, damit man den ohnehin schon überzogenen Preis nicht noch weiter in die Höhe treibt.Thats it. Die Idee ist großartig, der Spaß beim Unterwegs spielen ist enorm, der Pro Controller ein Traum und Zelda gehört schlicht zu den besten Spielen, die ich jemals spielen durfte. Der Rest sind Details, aber diese Details sind eben da und werden sich potenzieren, wenn da nicht schnell nachgelegt wird.