Lego City Undercover: Allerlei Fahrzeuge im Trailer - 4Players.de

In LEGO City Undercover kann man laut Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games mit jedem LEGO-Fahrzeug durch die offene Welt gondeln. Insgesamt sollen über 100 Fahrzeuge zur Auswahl stehen, u. a. Sportwagen, UFOs, Rasenmäher, Motorräder, Helikopter etc. Einen Überblick über die Vehikel gibt der folgende Trailer. Das Spiel wird am 6. April 2017 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Fahrzeugtrailer