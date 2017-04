Lego City Undercover: Chase McCain ermittelt wieder - 4Players.de

Das vor vier Jahren für Wii U und 3DS veröffentlichte Open-World-Abenteuer Lego City Undercover , in dem als Undercover-Polizist Chase McCain Verbrecher Rex Fury jagt, ist am 6. April 2017 auch auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gestartet, wie Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group mitteilen. In der weitläufigen Großstadt Lego City gebe es 20 verschiedenen Bezirke zu erkunden, in denen man Untersuchungen anstellen, Autodiebe verhaften, Fahrzeuge steuern, bösartige Außerirdische fangen, verirrte Schweine retten und natürlich hunderte Sammelgegenstände finden könne. Darüber hinaus werde zum ersten Mal ein neuer kooperativer Zweispieler-Modus für gemeinsame Verbrecherjagden geboten.Chase McCain sei ein wahrer Verwandlungskünstler: "Seine acht verschiedenen Tarnungen – jede mit eigenen Fähigkeiten – ermöglichen es ihm, die Stadt bis in den letzten Winkel zu durchsuchen und an Orte zu gelangen, die einem gewöhnlichen Polizisten verborgen bleiben. Chases Wegbegleiter Frank Honey, Polizeichef Dunby und die Sanitäterin Natalia Kowalski sind nur drei der insgesamt mehr als 300 freischaltbaren und spielbaren Charaktere, die Spieler auf ihrem Abenteuer kennenlernen. In insgesamt 15 Spezialaufträgen vereint das Spiel eine geistreiche, originelle Geschichte mit dem typischen LEGO Humor zu einem spaßgeladenen Erlebnis für Spieler aller Altersklassen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer