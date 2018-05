Dragon's Crown: Pro: Remaster des Action-Rollenspiels auf PS4 veröffentlicht - 4Players.de

Dragon's Crown Pro, der Remaster des Action-Rollenspiels von Vanillaware und Atlus, ist ab heute für PlayStation 4 zum Preis von 49,99 Euro im Handel und digital erhältlich.VanillaWare hat es mit Titeln wie Odin Sphere (PS2) oder Muramasa (Wii) stets verstanden, einfache Mechaniken mit einem wunderschönen 2D-Grafikstil zu einem motivierenden Kunstwerk zu verbinden. Dragon's Crown schlug bei seiner Erstveröffentlichung im Herbst 2013 in die gleiche Kerbe, doch das Action-Rollenspiel scheiterte seinerzeit denkbar knapp am Gold-Award. Kann Dragon's Crown Pro auf der PS4 die Hürde nehmen? Im Test geben wir die Antwort Letztes aktuelles Video: Pro Four Player Co-Op Mayhem