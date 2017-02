Terraria: Mehr als 20 Mio. Mal verkauft & ein kurzer Blick in Vergangenheit und Zukunft - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: Ja, die Wall of Flesh war der Beginn der zweiten Spielhälfte. Danach wurde das Land langsam verdorben und das hat mir den Spaß geraubt. Klar, man kann vorher nen Schutzwall graben um die Verderbnis aufzuhalten, aber das ist doch nicht Sinn der Sache.

Naja, EINEN Tunnel da runter hast du ja eh schon - im Prinzip musst du das nur auf der anderen Seite auch nochmal machen und dann noch eine Querverstrebung zwischen beiden errichten und der Spaß ist sicher, egal was kommt. Oder du spielst etwas weiter und erhältst ein Item, mit dem du Biome ganz nach deinen Wünschen zurecht sprühen kannst. Oder du baust dein Haus von Beginn an nicht direkt auf den Boden... Und natürlich ist das Sinn der Sache. Es mag dir persönlich keinen Spaß machen, versteh ich total... aber letztlich geht es in dem Spiel halt recht oft auch darum, dir selbst Lösungen für die Probleme, die dir vor die Nase gesetzt werden, zu suchen... seien es nun spezielle Arenen um Bosse einfacher besiegen zu können, seien es Teleporterkonstruktionen zum einfachen und schnellen Überwinden von Distanz, seien es Fallenkonstruktionen und ähnliches für die Events oder eben auch diese Hellevator-Schächte. Das Land wird übrigens auch in der "ersten Hälfte" (die mittlerweile eher ein Viertel ist) also Pre-Hardmode - schon verdorben - nur langsamer, weniger unterirdisch (weil Steine im Gegensatz zum Hardmode, also alles nach Besiegen der WoF, da noch nicht umgewandelt werden) und Sonnenblumen stoppen das zu diesem Zeitpunkt noch :)