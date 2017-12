Terraria: Switch-Umsetzung kommt wohl erst 2018

2017 wird es wohl nichts mehr mit Terraria für Switch: Wie DualShockers meldet, wird Re-Logic die Umsetzung des Spiels vermutlich erst Anfang nächsten Jahres veröffentlichen. Denn der ursprünglich anvisierte Releasezeitraum wird im jüngsten Statement vom vergangenen Freitag nicht mehr erwähnt. Stattdessen heißt es, Terraria wird in naher Zukunft auf der Nintendo-Konsole erscheinen.Hintergrund für die mögliche Verschiebung könnten die aufwendigen Arbeiten sein, die in das Update 1.3 eingeflossen sind und auch auf die Switch-Umsetzung übertragen werden müssen. Die Entwickler von Re-Logic haben den Code des gesamten Spiels überarbeitet und sind gerade noch damit beschäftigt, die Änderungen auf die Xbox One zu übertragen und auch die mobilen Varianten für iOS und Android auf den neuesten Stand zu bringen.Terraria ist bereits auf allen gängigen Plattformen vertreten. Neben den Mobilgeräten und der Xbox One zählen auch Nintendo 3DS, PC, PlayStation Vita, PS3, PS4, Wii U und Xbox 360 dazu.Letztes aktuelles Video: Wii-U-Trailer