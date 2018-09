The Swindle: Steampunk-Raubzüge erscheinen im Oktober auch für Switch - 4Players.de

Size Five Games und Curve Digital wollen The Swindle am 11. Oktober 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der bereits für PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita und Wii U erschienene, prozedural generierte Raubsimulator (zum Test ) soll für 14,99 Euro via eShop erhaltlich sein. Vorbesteller sollen einen Rabatt von 20 Prozent erhalten. Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "The Swindle ist ein Steampunk-Cybercrime-Gaunerstück über das Einbrechen in Gebäude, das Stehlen von haufenweise Kohle und darüber, wie man vor der Polizei flieht. Die Spieler müssen ihren Weg durch wunderschön gezeichnete Level schaffen und dabei eine Vielzahl von Stealth-Mechaniken nutzen, um den perfekten Raubzug zu schaffen. Liebhaber des lautlosen Überwindens von Gegnern und von Hacking Minispielen sind hier genau richtig.""Alle Gebäude, die die Spieler in The Swindle ausrauben müssen, werden zufällig generiert. Das heißt, kein Raubzug gleicht dem anderen. Jedes Areal ist ausgestattet mit patrollierenden Robotern, neuesten Videokameras und aufmerksamen Wachen und all diese Maßnahmen sollen die Spieler davon abhalten an das wohlverdiente Geld zu kommen. Zwischen den Missionen können die Spieler in der sicheren Umgebung ihres Verstecks auf einem Luftschiff im Weltraum ihren Diebescharakter mit neuen Fähigkeiten, Tools und allerhand verschiedenen technischen Gegenständen ausstatten. Unglaubliche Belohnungen erwarten die Spieler!" Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch