Ultimate Marvel vs. Capcom 3: PC-, One- und Retail-Fassungen im März - 4Players.de

Nach der PlayStation-4-Premiere von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Anfang Dezember 2016 (wir berichteten ), wird das Beat'em-Up am 7. März 2017 auch für PC und Xbox One als Download via Steam bzw. Xbox Game Store erhältlich sein, wie Capcom über seinen Community-Blog mitteilt . Der US-Preis wird mit 24,99 Dollar angegeben. Zeitgleich sollen limitierte PS4- und One-Fassungen des Prügelspiels für 29,99 Dollar im Einzelhandel erscheinen, die neben einem aktualisierten Cover-Druck auch einen exklusiven 10-Seiten-Comic mit Original-Zeichnungen der beiden Marvel-Künstler Sean Chen und Gerardo Sandoval enthalten werden. Zumindest in den USA, wo sie bereits bei GameStop und EB Games vorbestellt werden können, so Capcom.