Offene Welten haben sich in fast allen Genre etabliert: Egal ob Action à la Watch Dogs 2 , Rollenspiel à la Fallout 4 , Rennspiel à la Forza oder Rätselspiel à la The Witness . Welchen Spielen gelingt es besonders gut eine Open World zu inszenieren? Und welche machen so große Fehler, dass die Faszination schnell verpufft?