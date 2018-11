Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea: Nächste Erweiterung steht an - 4Players.de

Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC)

Am 29. November 2018 erscheint mit "Beyond the Baltic Sea" (Jenseits der Ostsee) die nächste Erweiterung für den Euro Truck Simulator 2 . Mit dem DLC kommen die Länder Litauen, Lettland und Estland sowie Teile von Westrussland (inkl. Sankt Petersburg und Kaliningrad) und Südfinnland ins Spiel.Insgesamt sollen die neuen Straßen ungefähr 13.000 Kilometer lang sein. 24 Großstädte und viele kleinere Städte, charakteristische baltische Architektur, Sehenswürdigkeiten mit Wiedererkennungsfaktor sowe über 30 neue lokale Hafenanlagen und Industrien versprichtEntwickler SCS Software.Letztes aktuelles Video: Beyond the Baltic Sea DLC