Borderlands 2: VR-Umsetzung erscheint im Dezember, erster Trailer - 4Players.de

2K hat angekündigt, dass eine VR-Umsetzung des bereits 2012 erschienen Loot-Shooters Borderlands 2 exklusiv für PlayStation VR erscheinen wird. Borderlands 2 VR soll am 14. Dezember erscheinen und die komplette Spielerfahrung der Grundversion von Borderlands 2 bieten - zunächst sollen nur vier Klassen verfügbar sein. Dabei werden sowohl die Motion-Controller und Teleportation als auch die klassische Steuerung per Dualshock 4 unterstützt.Als neue Features werden zudem eine Zeitlupen-Funktion (Bad Ass Mega Fun Zeit) sowie eine Cockpit-Perspektive für die Fahrzeuge eingeführt, die wie gewohnt an den Catch-A-Ride-Stationen genutzt werden können.Letztes aktuelles Video: VR-Trailer