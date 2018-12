Allem Anschein nach befindet sich ein Remaster von Sniper Elite V2 in Entwicklung, denn in der Datenbank der australischen Alterklassifikationsstelle ist am 24. Dezember 2018 ein entsprechender Eintrag aufgetaucht zur Webseite ). Explizit ist von Sniper Elite V2 Remastered als Multi-Plattform-Titel mit "starker Gewaltdarstellung" die Rede. Offiziell angekündigt wurde der Titel aber noch nicht.Das von Rebellion entwickelte und von 505 Games vertriebene Spiel erschien 2012 für PC, PlayStation 3, Xbox One 360 und Wii U. Hierzulande wurde der Shooter zunächst in einer entschärften Version angeboten, die ohne "X-Ray Kill-Cam" (Darstellung von Treffereinwirkungen bei gegnerischen Soldaten mit einer Art Röntgenansicht) auskommen musste. Unseren Test des Spiels findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Wii U-Trailer