Counter-Strike: Global Offensive: Streamer mit Behinderung wird zunächst gemobbt, erfährt dann aber überwältigende Unterstützung - 4Players.de

@FDN_Loop You deserve it 👊 — Christopher Alesund (@GeT_RiGhTcs) 17. April 2017

@FDN_Loop hands down buddy! Great gameplay you are nuts keep it up — Gabriel Toledo (@FalleNCS) 18. April 2017

Der Ostermontag entwickelte sich für den siebzehnjährigen CS:GO-Spieler und Twitch-Streamer Adam "Loop" Bahriz zu einem mehr als außergewöhnlichem Tag, an dem er zunächst aufgrund seiner Krankheit gemobbt wurde und später eine überwältigende Unterstützung erfuhr. Wie das Magazin Mashable berichtet , leidet der Hobby-Spieler unter zahlreichen Symptomen und Verletzungen, die durch eine "hereditary sensory and autonomic neuropathy type II" verursacht wurden, darunter eine starke Beeinträchtigungen des Seh- und Hörvermögens sowie die Umfähigkeit, Schmerz zu empfinden. Neben vielen Zähnen habe er mittlerweile auch einen Teil seiner Nase verloren. Seine erste Runde startete Bahriz also mit einer Text-Nachricht, mit der er auf seine krankheitsbedingten Sprachprobleme hinwies: "Was geht, Leude? Mir wurden eine Menge Zähne entfernt, da ich unter einer Erbkrankheit leide, daher kann ich nicht vernünftig sprechen, ich kann zwar Calls absetzen, aber seid nett."Bei seinen Mitspielern traf der Hinweis allerdings auf taube Ohren: Sie sagten ihm, dass er mit dem Sprechen aufhören sollte, dass er ihnen auf die Nerven gehe und dass sie ihn blocken und stummschalten würden. Offenbar gingen sie davon aus, dass er sie nur veralbern wollte. Nach zwei gewonnenen Runden sei es Bahriz schwer gefallen, seine Tränen zurückzuhalten, er habe sich aber nicht vom Spielen abbringen lassen. Erst ein paar Runden später wurde er schließlich per Vote gekickt, weil er nicht mehr mit dem Team kommunizierte.Kurz danach erregte Bahriz allerdings die Aufmerksamkeit der Counter-Strike-Community, da er sich nicht entmutigen ließ und trotz aller Handicaps nach wie vor mit Können und Leidenschaft bei der Sache gewesen sei. Vor allem ein Post des Reddit-Nutzers "PDeeee" habe für Wirbel gesorgt, so dass die Zahl der Zuschauer rapide anstieg. So entwickelte sich der Horror-Tag zum Triumph: Bekannte Spieler wie Christopher Alesund und Gabriel Toledo schickten unterstützende Grüße auf Twitter an ihn und auf Twitch kam es zu üppigen Spenden mit Beträgen von je bis zu 750 Dollar.Der Großteil der Spendensumme solle in die Zahnarztrechnungen von rund 6.000 Dollar für die Wiederherstellung des Gebisses fließen - laut Bahriz sei dafür bereits genügend Geld zusammengekommen. Zum 18. Geburtstag möchte er sich außerdem eine Operation für die beschädigte Nase ermöglichen, falls ihm eine dafür ausreichende Summe gespendet wird. Am Montagabend kontaktierte ihn zudem das große E-Sports-Team EnVyUs und bot ihm einen Streaming-Vertrag an.Bahriz zeigte sich in einem abschließenden Statement überwältigt: "Das ist absolut wahnsinnig. Mein Leben hat sich verändert. Vielen, vielen Dank! Das ist wie ein wahr gewordener Traum. ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Ich spiele das Spiel mittlerweile seit fünf Jahren - nur zum Spaß - und jetzt passiert so etwas? Versteht ihr was ich meine? Das ist doch verrückt!"Letztes aktuelles Video: ESL One Cologne 2015 Official Aftermovie