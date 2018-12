Counter-Strike: Global Offensive: Battle-Royale-Modus "Danger Zone" ab sofort spielbar - 4Players.de

Beim nächsten Login zieht sich das Spiel automatisch das entsprechende Update von Steam. Zudem werde der Status aller bisherigen Besitzer automatisch und kostenfrei auf den "Prime-Status" erhöht (allerdings ohne Samus). Neue Spieler können sich entscheiden, ob sie ihren Prime-Status freispielen oder mit 14,99 Dollar kaufen wollen:

"Meanwhile, all Prime Status players are now eligible for the new Prime-exclusive Danger Zone Souvenir MP5-SD | Lab Rats. Those new to CS:GO will have the option to play or pay their way to Prime Status ($14.99 US). CS:GO is one of the world's most played online games and a leading esports title. For more information on Danger Zone, please visit http://counter-strike.net/dangerzone