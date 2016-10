WildStar: Update "Rotmond-Meuterei" erscheint im November - 4Players.de

Mit der "Rotmond-Meuterei" steht im November das nächste große Update für WildStar an, das laut Game Director Chad Moore nicht nur die zweite Phase der Raid-Instanz "Rotmonds Schrecken" einläuten, sondern auch Verbesserungen an den Gruppenmechaniken vornehmen werde, mit denen fraktionsübergreifende Dungeon- und Schlachtzugsgruppen erstellt werden können. Außerdem sollen PvP-Ranglisten hinzugefügt werden, auf denen sowohl Gruppen- als auch Einzelstatistiken eingesehen und verglichen werden können. Weitere Einzelheiten will man in den kommenden Wochen bekannt geben.Letztes aktuelles Video: Auf nach Arkterra