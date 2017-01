WildStar: Großes Update mit noch unbekanntem Inhalt für morgen angekündigt - 4Players.de

The next massive WildStar update revealed January 4! pic.twitter.com/hPozzaKGoS — WildStar (@WildStar) January 2, 2017

A mysterious message from Drusera... pic.twitter.com/RtxEmWH3kn — WildStar (@WildStar) December 30, 2016

Your true potential has yet to be unlocked. pic.twitter.com/gwJpwaSQaO — WildStar (@WildStar) December 31, 2016

Auf der Twitter-Seite des Online-Rollenspiels WildStar wurde ein "riesiges Update" angekündigt, das morgen erscheinen soll. Was es enthalten wird, geht aus dem Teaser allerdings nicht hervor. Das Schicksal des Planeten Nexus liegt in den Händen des Spielers, sagt Drusera lediglich in einem kurzen Video. Schon in den vergangenen Tagen war sie auf an gleicher Stelle zu Wort gekommen: "Du hast die Kraft es zu schaffen. Das ist der Grund, aus dem ich dich ausgewählt habe", und "Du bist der Einzige, dem ich vertraue", hieß es u.a.Letztes aktuelles Video: Willkommen bei WildStar