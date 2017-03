WildStar: Urmatrix-Update erscheint heute; kostenloser Charakter-Boost auf Stufe 50 - 4Players.de

Bei den heutigen Wartungsarbeiten, die um 13 Uhr beginnen und ungefähr zwei Stunden dauern sollen, wird das Update "Die Macht der Urmatrix" auf die WildStar -Server aufgespielt. Das Kernstück des Updates ist das neue Fortschrittssystem "Urmatrix" für Spieler auf Maximalstufe, mit dem die Charaktere weiterhin an Kraft gewinnen und neue Fähigkeiten erhalten können. Dazu benötigt man Essenzen, um die Upgradeknoten der Urmatrix freizuschalten. Diese Essenzen erhält man bei den meisten Spielaktivitäten. Außerdem beinhaltet das Update zwei neue Instanzen (Ärger aus dem Äther und die Kaltblutzitadelle) und das Überwältigend-Schwierigkeitssystem, das es euch ermöglicht, den Schwierigkeitsgrad weiter zu erhöhen und bessere Belohnungen zu erhalten. "Aber das ist nicht die einzige neue Skalierungsoption: Wir ermöglichen es Spielern außerdem, ihren Charakter vorübergehend auf das Niveau alter Instanzen abzusenken und dabei trotzdem Belohnungen zu erhalten, die ihrer eigenen Stufe entsprechen. (...) Zu guter Letzt erhalten alle Premiummitglieder einen Bonus auf das Erhalten von Essenzen, wodurch sie schneller Fortschritte in der Urmatrix machen können", schreiben die Entwickler Spieler können außerdem bis zum 13. März (um 8:59 Uhr) einen Charakter kostenlos auf Level 50 aufstufen. Der Charakter-Boost als Teil des Events "Frenetische 50" kann einmalig genutzt werden und wird bei der Charaktererstellung zur Verfügung gestellt. In dem kostenlosen Charakter-Boost sind folgende Features enthalten: Ein komplettes Set Angriffsausrüstung (für DDs), Beutel mit Unterstützungsausrüstung (komplettes Set) für die jeweilige Unterstützungsrolle der Klasse (Tanken oder Heilen), Beutel mit Pfad-Belohnungen (Sachen, die ihr normalerweise für euren Pfad bekommen würdet, während ihr den Charakter hochspielt), Transportmittel, Protostar-Unterkunftsteleportereinheit und Hauptstadt-Transmat-Koordinaten.Letztes aktuelles Video: Willkommen bei WildStar