World of Warships: Steven Seagal heuert als Kapitän an - 4Players.de

Lust auf einen Marathon? Wer bis zum 14. Dezember Stufe zehn in World of Warships erreicht und anschließend noch 70.000 Erfahrungspunkte in verschiedenen Gefechtsvarianten erspielt, darf Steven Seagal als Kapitän einstellen. Das nachfolgende Video zeigt, wie hilfreich der Schauspieler (Alarmstufe: Rot) in dieser Rolle sein kann, während Entwickler Wargaming die Vorzüge des Actionhelden mit den folgenden Worten beschreibt:"Mit seiner markanten Stimme, der jahrzehntelangen Erfahrung mit gefährlichen Situationen und der ihm eigenen, ruhigen und selbstsicheren Aura, schafft Steven Seagal eine ganz neue Atmosphäre auf den Schiffsdecks. Mit ihm an ihrer Seite können die Spieler noch mehr in den Matches herausholen und vielleicht selber zum nächsten großen Action-Helden in World of Warships aufsteigen."In den kommenden Wochen soll Seagal zudem in weiteren Aktionen rund um World of Warships auftauchen.Letztes aktuelles Video: Strategize and Strike! - mit Steven Seagal