World of Warships: Pläne für 2017 im Entwickler-Tagebuch - 4Players.de

Die Entwickler von World of Warships sprechen im folgenden Entwickler-Tagebuch über die Pläne für dieses Jahr. Welche Flotten werden vom Stapel gelassen? Was ändert sich an den Kapitänen? Wie werden Sound und Grafik weiterentwickelt? Und wo bleiben die Clans? Diese und andere Fragen greifen die Entwickler auf.Letztes aktuelles Video: Developer Diaries - 2017 Plans