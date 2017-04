World of Warships: Stapellauf der französischen Kreuzer - 4Players.de

Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC) Screenshot - World of Warships (PC)

Die französische Marine hält heute mit zehn Kreuzern Einzug in World of Warships . "Die französischen Kreuzer bieten viele taktische Möglichkeiten und haben das Potential, den Ton in den Gefechten anzugeben. Ihre besonderen Qualitäten im Kampf und ihre exklusiven Verbrauchsgüter machen sie zu gefürchteten Gegnern", so Artur Plociennik, World of Warships Executive Producer. "Virtuelle Kapitäne können sehr schnell die Position wechseln, sich im Nahkampf mit den Torpedos behaupten und feindliche Zerstörer in die Mangel nehmen. Mit den französischen Kreuzern wird der Spieler selbst zum Jäger.""Die Schiffe des neuen Forschungsbaums verfügen über mächtige Artillerie-Bewaffnung und bieten den Kapitänen einige spezifische Eigenschaften, wie zum Beispiel die sehr gute Manövrierfähigkeit und die taktische Vielfalt der schnellen Schiffe. Die Höchstgeschwindigkeit kann durch einen Motor-Schub noch höher getrieben werden, der bei dieser Klasse den französischen Kreuzern exklusiv zur Verfügung steht. Zudem haben die französischen Schiffe eine sehr gute Panzerung gegen Torpedos am Schott, dank derer sie einen Vorteil gegenüber Zerstörern haben. Im Nahkampf greifen sie auf ihre Torpedos zurück, um die Gegner mit ihrer hohen Geschwindigkeit auszumanövrieren. Zu ihren Stärken gehören auf jeden Fall die Möglichkeit im Kampf schnell die Flanke zu wechseln und auf Jagd nach Zerstörern, leichten Kreuzern und Flugzeugträgern zu gehen. Ab Tier VI verfügen die Schiffe auch über genug Feuerkraft, um selbst den Schlachtschiffen Ärger zu machen. Der Ast des Forschungsbaums wird von der schnellen und zielgenauen Bougainville eröffnet, die der Schiffsgattung der Aviso, einer Unterkategorie der Kreuzer angehört und mit diesem Schiff zum ersten Mal in World of Warships vertreten ist. Die Schiffe dieses Typen machten sich im Zweiten Weltkrieg einen Namen und wurden bis 1950, unter anderem in Korea und in Indochina, eingesetzt. Die besonderen Schiffe des Tier-Baums sind die Émile Bertin (einer der schnellsten Kreuzer im Spiel) und ihre Nachfolgerin, die La Galissonnière mit ihrem sehr guten Schutz vor Torpedos."