World of Warships: Wird für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Wargaming wird World of Warships auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Konsolen-Version wird den Titel "World of Warships: Legends" tragen."Der Titel wird von Wargaming St. Petersburg entwickelt, dem Team, das auch für die PC-Version von World of Warships verantwortlich ist. World of Warships: Legends nutzt die Power der beiden beliebtesten Next-Gen-Konsolen, um einen neuen Ansatz in den maritimen Gefechten zu schaffen und bietet exklusive Inhalte für die Konsoleros", schreibt der Publisher.Wargaming St. Petersburg lädt interessierte Spieler zum Alpha-Test ein ( zur Anmeldung ). Der Start des Alpha-Tests ist für Mitte Juli geplant und Kapitäne aus der ganzen Welt sind dazu eingeladen. Der offizielle Launch von World of Warships: Legends ist für 2019 gelant. Mehr Informationen sollen auf der gamescom 2018 folgen.