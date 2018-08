World of Warships: Legends: Erster Trailer der Seeschlachten auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4) Screenshot - World of Warships (PS4)

Wargaming hat zur gamescom 2018 in Köln einen ersten Trailer zur Konsolenadaption von World of Warships veröffentlicht (siehe unten). World of Warships: Legends, so der Titel, soll 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und rasante 9-vs.-9-Seegefechte zwischen einigen der bekanntesten Kriegsschiffen der Geschichte bieten."Das Spiel haben wir auf die Bedürfnisse der Konsolenspieler zugeschnitten. Die Seegefechte sind kurzweiliger und actionreicher dank kleinerer Teams", so CEO Victor Kislyi. "Das Benutzerinterface wurde extra designt um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, während die Engineentwickler sehr hart daran gearbeitet haben, die Spielengine an die Anforderungen der Konsolen anzupassen und alles größer, strahlender und einfach viel besser erscheinen zu lassen."Spielbeschreibung des Herstellers: "World of Warships: Legends beinhaltet eine ganze Reihe unterschiedlicher Kommandeure, die jeweils mit individuellen Spielstilen und Stärken agieren. Dabei ist es für die Spieler ebenso wichtig die Kommandeure aufzuleveln um die eigene Flotte effektiver zu führen, wie auch eine möglichst breite Auswahl an verschiedenen Helden zur See zu sammeln, damit man diese auf unterschiedlichen Schiffen anheuern und dabei unterschiedliche Spielstile an den Tag legen kann."Letztes aktuelles Video: Legends Erster Konsolen-Trailer