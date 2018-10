World of Warships: Halloween-Event als Testlauf für U-Boote - 4Players.de

Barrakuda (Kapitän: Victor F. Einstein)

Zipper Sub (Kapitän: Mina Hurray)

Gerfalcon (Kapitän: Ivan K. Ulibin)

Seelöwe (Kapitän: Lazarus Centurio)

Killer Whale (Kapitän: Klaus V. Teslau)

Mit der dritten Mission des Halloween-Events kommt im Laufe des heutigen Tages eine neue Schiffsklasse ins Spiel: U-Boote. Das Event "Schrecken aus der Tiefe" lässt die Spieler in den Stahlröhren abtauchen. Die Operation (Rasputin aus der Welt zu verbannen) wird bis zum 15. November zur Verfügung stehen.Für die Mission in World of Warships wird es fünf verschiedene U-Boote mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen sowie besondere Kommandanten geben:Die Entwickler deuten an, dass U-Boote dauerhaft als neue Klasse ins Spiel kommen könnten, wenn der U-Boot-Testlauf beim Halloween-Event gut verläuft: "Die Spieler werden zum Start der Mission die Barrakuda erhalten und können dann im Laufe des Events durch das Erfüllen bestimmter Ziele die weiteren U-Boote freischalten. Mit den U-Booten kommt eine weitere Dimension in das Spiel: die Tiefe. Das Tauchen auf verschiedenen Tiefen verändert die Sichtweite, die Erkennbarkeit des eigenen Schiffs und die Möglichkeiten anzugreifen, je nachdem ob sich das U-Boot an der Oberfläche, auf Periskop-Tiefe oder im tiefen Wasser befindet. Natürlich warten mit Seeminen auch Gefahren unter Wasser auf die Kapitäne.Der Halloween-Modus wird von den Entwicklern traditioneller Weise genutzt, um neue Mechaniken für das Spiel zu testen. Nachdem Schrecken aus der Tiefe beendet ist, wird sich das World of Warships-Team das Feedback der Spieler genau anschauen und darüber nachdenken, die U-Boote als fünfte Klasse im Spiel zu implementieren."