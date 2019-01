World of Warships: Generalüberholung der Flugzeugträger mit Update 0.8.0 - 4Players.de

Wargaming wird am kommenden Donnerstag das Update 0.8.0 für World of Warships veröffentlichen, mit dem umfangreiche Änderungen an den Flugzeugträgern vorgenommen werden. Die bisher vorherrschende Spielweise auf Echtzeit-Strategie-Basis wird durch "action-orientiertes, filmisches Gameplay" ersetzt."Wargaming hat sich das Feedback seiner Spieler und mehrerer Beta Testrunden zu Herzen genommen und Flugzeugträger so überarbeitet, dass Spieler über sie jetzt direkt Flugzeugstaffeln kontrollieren und gegen Ziele in den Einsatz schicken können, während Kapitäne nunmehr über zusätzliche flugzeugspezifische taktische Fertigkeiten verfügen. Wenn sie sich einem feindlichen Ziel nähern, können Spieler jetzt außerdem Angriffsgruppen direkt kontrollieren, was die Luftangriffe wesentlich interaktiver gestaltet. Die Änderungen an der Trägerklasse werden mit dem neuen Event 'Fly! Strike! Win!' gefeiert, das bis Ende April 2019 läuft und Trägerfans die Gelegenheit bietet, die neuen Features auszuprobieren und Preise im Spiel zu gewinnen. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Beginn des Mondjahrs wurde der Heimatstützpunkt der Spieler, Drachenhafen, einer Verschönerung unterzogen. Drachen, Feuerwerk, Luftschlangen und vieles mehr zieren den Hafen und machen ihn zu einem festlichen Anlegeort für jede Flotte. Neben dem optischen Update können Spieler für ausgewählte Schiffe (die Anshan, Loyang, Huanghe und Irian) neue Schifftarnmuster, Bonuscontainer und Flaggen verdienen", schreiben die Entwickler.Ranglistenkämpfe feiern in Update 0.8.0 ein Comeback. Für Clanspieler bringt das Update clanbasierte Missionen in Gestalt der neuen Reihe 'Seeschlacht'. Seeschlachten werden wöchentlich von Freitag bis Sonntag ausgetragen und gewähren Spielern eine Chance, Öl und Ruhm für ihren Clan zu verdienen.Letztes aktuelles Video: Update 080