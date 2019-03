World of Warships: Legends: Nächster Betatest auf Konsolen steht an; Early-Access-Stapellauf am 16. April - 4Players.de

World of Warships: Legends macht sich langsam bereit für die Veröffentlichung auf PlayStation 4 und Xbox One. Spieler, die sich auf wowslegends.com registrieren, haben die Chance, vom 22. bis 24. März an der finalen Runde des Closed-Beta-Tests teilzunehmen. Die Beta-Version soll viele neue Inhalte bieten, darunter die britische Nation, 14 weitere Schiffe, überarbeitete Lichteffekte sowie russische und französische Sprachausgabe."Nachdem das Closed-Beta-Wochenende beendet ist, wird es eine Auswahl an verschiedenen Gründerpaketen im PlayStation Store und im Microsoft Store geben. Die World of Warships: Legends Premium-, Deluxe- und Ultimate-Pakete bieten drei verschiedene Stufen an Inhalten mit bis zu zwei Monaten Premium-Spielzeit und vier seltenen, mächtigen Schiffen", heißt es.Der Early Access von World of Warships: Legends auf Konsolen soll am 16. April 2019 starten. HDR-Unterstützung wird geboten. 4K-Unterstützung auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X soll später im Sommer zur Verfügung stehen."Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, die maritimen Gefechte, die Millionen von Spielern auf dem PC und mobilen Geräten so sehr mögen, auf die PlayStation 4 und die Xbox One zu bringen", so Daniil Volkov, Head of Development bei Wargaming St. Petersburg. "Wir haben eine große Anzahl an Konsolen-exklusiven Features in World of Warships: Legends implementiert, von denen wir hoffen, dass sie neue Möglichkeiten zur Spielereihe bringen, ohne die beliebten und bekannten Kernelemente des Titels zu verändern.""World of Warships: Legends wurde von Grund auf für Konsolen-Spieler entwickelt und nutzt die volle Leistung der aktuellen Konsolengeneration. Mit schnelleren Gefechten, mehr Möglichkeiten bei der Entwicklung der Kommandanten, einem überarbeiteten User-Interface, neuer und intuitiver Steuerung sowie Konsolen-exklusiven Inhalten, welche es nur auf PlayStation 4 und Xbox One geben wird", schreibt der Publisher.