Smite: Fledermausgott Camazotz verlässt seinen Unterschlupf - 4Players.de

Der tödliche Fledermausgott Camazotz habe seine blutverkrustete Höhle verlassen und sich zu den spielbaren Göttern von Smite gesellt. Weiter heißt es von den Hi-Rez Studios: "Götter, die während eines Gefechts mit Camazotz sterben, lassen eine Pfütze aus Lebensessenz zurück, die der Maya-Gott trinken kann, um Gesundheit und Mana wiederherzustellen.Zudem kann Camazotz kreischen, um seine Gegner zum Schweigen sowie zum Vorschein zu bringen. Er kann Vampirfledermäuse aussenden, die Gegnern Schaden zufügen und ihn heilen. Außerdem kann der Gott durch die Luft fliegen, um sein nächstes Opfer zu finden. In der Mythologie der Maya gilt er als der Gott, der einmal alles menschliche Leben auf dem Planeten ausgelöscht hat. So ähnlich, wie die Geschichte mit der Arche Noah. Nur halt ohne das gute Ende."Camazotz sei ab sofort in der PC-Version des Action-MOBAs verfügbar, PS4- und Xbox-One-Spieler sollen demnächst ebenfalls Zugriff auf den neuen Gott erhalten, der sich an den Überresten seiner Gegner sowie Verbündeten gleichermaßen labe. Mehr dazu in den Patch-Notizen sowie in der Video-Vorstellung:Letztes aktuelles Video: Camazotz Deadly God of Bats