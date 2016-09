Homefront: The Revolution: Erste Story-Erweiterung "Die Stimme der Freiheit" verfügbar - 4Players.de

Für Homefront: The Revolution steht die erste Einzelspieler-Erweiterung "Die Stimme der Freiheit" zur Verfügung. Das DLC-Paket kostet 5,99 Euro. Expansion-Pass-Besitzer erhalten die Erweiterung kostenlos. Zum Inhalt: Benjamin Walker, Kopf der Rebellion und der von der KVA meistgesuchte Anführer des Widerstands, spielt die Hauptrolle in "Die Stimme der Freiheit". Ziel des neuen Missionsstrangs ist die Infiltration des besetzten Philadelphias und die Zusammenkunft mit der Widerstandszelle von Jack Parrish. Die Tarn- und Kampffähigkeiten der Spieler sollen in den Tunneln der Philadelphia-Metro auf die Probe gestellt werden. Außerdem machen Deep Silver und die Dambuster Studios darauf aufmerksam, dass der "Performance Patch 2" mit massiven Optimierungen zur Verfügung steht.Letztes aktuelles Video: Video-Test