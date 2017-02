Homefront: The Revolution: Letzte Erweiterung kommt im März - 4Players.de

Nach einigen Monaten Funkstille hat Dambuster Studios verkündet, wann die letzte Erweiterung zum SciFi-Shooter Homefront: The Revolution erscheinen wird. "Beyond the Walls" ist laut offizieller Website für einen Release im März eingeplant. Inhaltliche Details werden noch nicht kommuniziert, es soll sich aber um eine "viel größere Erweiterung" als bei den letzten zwei Auskopplungen "The Voice of Freedom" und "Aftermath" handeln, die für je 5,99 Euro zu haben waren (24,99 Euro im Season-Pass). Zusätzlich plant man, weitere Fehler per Patch auszubügeln. Das "Spring Update" soll darüber hinaus HDR-Unterstützung für die PS4-Fassung bringen. Auch eine Demo für PS4 und Xbox One ist geplant, vermutlich mit dem im Text erwähnten kooperativen "Resistance Mode".Letztes aktuelles Video: Video-Test