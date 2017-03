Homefront: The Revolution: PS4-Pro-Unterstützung und Free-Trial-Modus angekündigt - 4Players.de

Auf dem PlayStation Blog gewährt David Stenton, Creative Producer der Dambuster Studios, einen kleinen Ausblick auf die Mitte Februar angekündigte DLC-Erweiterung "Beyond the Walls" alias "Hinter den Mauern" für Homefront: The Revolution : "Beyond the Wall ist der größte Single Player-DLC unter denen, die wir veröffentlicht haben. Die Story findet in einer neuen, ländlichen Umgebung statt, außerhalb der Mauern von Philadelphia, das Fans des originalen Homefront bekannt vorkommen wird. Fans der Serie werden es vermutlich interessant finden, das die allgemeine Geschichte und das Ende von Beyond the Wall eigentlich eine Wiederbelebung einer Storyline aus dem eigentlichen Vorschlag des Spiels in einer sehr frühen Fassung ist, also schließen wir tatsächlich einen Kreis."Neben der Einzelspieler-Erweiterung werde das sogenannte Frühjahr-Update des Shooters auch Unterstützung für die PlayStation 4 Pro enthalten, was Stenton folgendermaßen erläutert: "HDR ist dabei der bemerkenswerteste Neuzugang, aber wenn ihr etwas tiefer blickt, werdet ihr bemerken, dass wir die Spielwelt in einem 1440p-Buffer vorrendern, bevor wir sie in 4K hinaufskalieren, um ein höheres Level an grafischer Wiedergabetreue zu erreichen.Die Front End-Menüs und alle In-game-IU-Layer werden in einem separaten Pass auf 4K gerendert. Retro-Fans wird es freuen zu hören, dass die beliebten Easter Egg-Inhalte in nativem 4K gerendert werden. Außerdem wir HDR nun auf der PS4 Standard unterstützt."Darüber hinaus soll es zukünftig auch eine kostenlose Testphase geben, die es neuen Spielern ermöglichen soll, die Hauptkampagne bis zu dem Punkt zu erleben, an dem Benjamin Walker die erste Gelbe Zone erreiche. Das seien zwei bis vier Stunden Spielzeit, in denen der Zugang zum Spiel gut vermittelt werde, so Stenton. Weiter heißt es: "Wir sind außerdem sehr aufgeregt bekannt geben zu dürfen, dass der Trail-Modus den kompletten Online-Resistance-Modus freischaltet, einen kompletten kooperativen Multiplayer-Modus inklusive vollem Levelsystem für Spieler, Hunderten von personalisierbaren Gegenständen, mehrere wiederspielbare Missionen und ohne versteckte Kosten."Letztes aktuelles Video: Video-Test