Resident Evil 2 Remake befindet sich nicht in der "Entwicklungshölle"

✠@RikkTheGaijin (Capcom Character Artist) comenta y desmiente los rumores de su retraso (Development hell) que circulaban en ciertos canales de YT.#RE2Remake 🔜 l https://t.co/EDMLjx89xC pic.twitter.com/MFebX2ehmS — Resident Evil Plus+ (@Revil_Plus) 20. Dezember 2017

Nein, das Remake von Resident Evil 2 befindet sich nicht in der "Entwicklungshölle" (Development Hell), dies bestätigte "RikkTheGaijin", ein Grafiker/Künstler von Capcom. Damit reagierte er auf mehrere Videos bei YouTube, in denen es heißen würde, dass die Entwicklung äußerst problematisch sei. Diese Behauptungen seien schlichtweg falsch. Die Entwicklung des Titels würde vielmehr gut vorangehen In den letzten Monaten war es dennoch sehr still um das Remake von Resident Evil 2. Die Neuauflage des Spiels wurde im August 2015 angekündigt. Der zweite Teil rund um den Survival Horror, in dem sich Leon S. Kennedy und Claire Redfield durch die Zombie-Apokalypse von Raccoon City kämpfen, wird von Grund auf neu entwickelt und ist demnach ein echtes Remake und kein Remaster. Den Geist des Originals wollen die Entwickler dennoch einfangen.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Nachricht zum Remake