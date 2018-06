Resident Evil 2: Remake: Auf der E3 2018 offiziell mit Termin vorgestellt - 4Players.de

Das Remake von Resident Evil 2 ist auf der E3 2018 während der Sony-Pressekonferenz endlich offiziell vorgestellt worden. Die Neuinterpretation der Geschehnisse in Racoon City wurde mit gleich zwei Trailern bedacht, die einerseits die überarbeitete Technik, andererseits aber auch die Situation in der Stadt sowie die düstere Atmosphäre präsentierten. So wird unter anderem die Kamera in eine Schulterposition wechseln und die fixierten Winkel des Originals ablösen. Die Kulisse basiert auf einer verbesserten Version der hauseigenen RE-Engine, die schon in Resident Evil 7 zum Einsatz kam.Zudem fackelte Capcom nicht lange, sondern legte gleich ein Release-Datum nach: Resident Evil 2 soll am 25. Januar 2019 für PS4 und XBox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Enthuellungs-Trailer zum Remake